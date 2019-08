Febrac lança medalha Paulo Brossard em homenagem a expoentes do agronegócio

A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) lançará, na Expointer 2019, a Medalha Paulo Brossard, em homanegem ao agropecuarista e jurista gaúcho. Segundo o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia, a federação já vinha prestando homenagens a lideranças ao longo dos últimos anos, mas agora batiza o mérito. “É uma honra poder reconhecer tanto o trabalho árduo de quem dedica a vida à pecuária , quanto destacar a trajetória de Paulo Brossard que, em todas as atividades que desempenhou, sempre esteve ligado ao campo”, pontuou.

Brossard foi deputado estadual, deputado federal, senador, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, além de um grande pecuarista, criador da raça Shorthorn.

Neste primeiro ano, a Medalha Paulo Brossard será entregue a seis homenageados: o criador e ex-ministro da Agricultura Luís Fernando Cirne Lima; o pecuarista e diretor jurídico da Farsul, Nestor Hein; o deputado estadual Federico Antunes; o superintendente do Banco do Brasil, Edson Bündchen; o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal; e o secretário da Agricultura, deputado Covatti Filho.

A entrega será realizada durante solenidade nesta quinta-feira (29), às 17h, na sede da Febrac, no Parque de Exposições Assis Brasil. O ato deve contar com representantes da família do pecuarista e jurista gaúcho e será seguido de coquetel para convidados.

