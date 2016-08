Febrac presta homenagem na Expointer 2016

A Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) entregará homenagem especial na tarde de quinta-feira (1/9), durante solenidade em sua sede no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O agraciado desta Expointer será o deputado federal Jerônimo Goergen por sua atuação em prol do agronegócio. A ação é capitaneada pelo presidente da Febrac, o advogado Eduardo Finco, e está agendada para às 16h. Goergen foi eleito deputado estadual em 2002. Na Assembleia Legislativa, assumiu a presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Na Câmara Federal, para onde foi eleito em 2011 e reeleito em 2015, atua constantemente a favor do agronegócio, sendo autor de projetos e emendas que já beneficiaram o setor.

