Febre Amarela: norte do RS inicia vacinação na área rural

Depois do registro de uma morte por Febre Amarela em Santa Catarina, o Rio Grande do Sul iniciou a imunização, como forma de prevenir a chegada da doença no estado. No momento, os moradores de áreas rurais no norte gaúcho estão sendo vacinados.

Em 33 municípios, podem se vacinar moradores a partir dos 9 meses de vida até 59 anos. Também pode receber a dose única da vacina quem for viajar para estados de risco, como o Mato Grosso.

A campanha para a imunização destes moradores vai até o dia 26 de julho. Depois, as doses ficam disponíveis para toda a população nas unidades básicas de saúde.

