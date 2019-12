Acontece Federação Espírita do RS promove evento gratuito em comemoração aos 99 anos

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul promove, no dia 25 de janeiro, o evento “Os Obreiros do Senhor: o espírita na sociedade atual”. A Fergs abre suas portas em comemoração ao seu 99º aniversário em uma atividade gratuita com o objetivo de refletir sobre o lugar e o papel dos tarefeiros em nosso tempo.

O evento, que será realizado na sede da Federação, na Travessa Azevedo, 88, bairro Floresta, em Porto Alegre, a partir das 13h30min, contará com duas palestras. A primeira, intitulada “O Espírita na Sociedade”, será ministrada pela Vice-presidente da Área de Unificação da Fergs, Beth Barbieri. Já a segunda terá como tema “Influenciadores Digitais”, com o escritor Saulo Silva.

As inscrições para o evento podem ser realizadas pelo link http://bit.ly/Fergs99.

