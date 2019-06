A (FIRS) Federação Israelita do RS traz a Porto Alegre um evento exclusivo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A palestra-almoço acontece nesta sexta-feira (14), às 11h30min, na Sinagoga União Israelita (rua Barros Cassal, 750). Com o tema “O Brasil e As Reformas”, Lorenzoni desembarca na capital gaúcha especialmente para o encontro com a comunidade judaica.

Deixe seu comentário: