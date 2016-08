Federacite: RS tem exemplo para o país

O trabalho realizado pela Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiência (Federacite) é um modelo de como a união pode proporcionar o crescimento do setor produtivo. “Se tivéssemos uma Federacite nacional, o cenário poderia ser diferente, pois o que falta ao produtor brasileiro é consciência da importância do seu trabalho e comunicar isso à sociedade”. A afirmação é do ex-ministro da Agricultura, Antonio Cabrera. Ele palestrou na Casa da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências na Expointer durante comemoração dos 40 anos do Movimento Citeano.

Cabrera deu alguns exemplos como o tempo médio para a liberação de uma patente no país, que gira em torno de 13 anos ou a obrigatoriedade de escrever “água mineral natural” e “não contém glúten” em uma garrafa de água mineral. “Não podemos contar com o governo. Se o Brasil não tivesse área agricultável, isso seria um problema. Mas o que temos é o excesso de burocracia e isso podemos resolver”. O volume de leis no Brasil provoca o engessamento do setor produtivo e onera empresários, trabalhadores e consumidores. “Sem burocracia o Brasil pode decolar”, completa.

O ex-ministro, que ficou na pasta de 1990 a 1992, foi responsável pela aprovação da primeira lei agrícola do Governo Collor, que criava a equivalência produto para cálculo de dívidas, uma grande vitória para o setor. Também foi em sua gestão que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi criado.

O presidente da Federacite, Carlos Simm, pontuou que o setor produtivo tem muitos desafios – diferentes do que encontrava há quatro décadas e que as palavras do ex-ministro comprovam que a união e o protagonismo do setor são uma das virtudes de quem integra os Clubes de Integração e Troca de Experiências. Segundo ele, a globalização passou a dar novas referências e a exigência dos consumidores aumentou. “A integração de sistemas produtivos e sustentabilidade são as principais estratégias para o agronegócio e foram exatamente com estes conceitos que o Movimento Citeano começou sua trajetória”, explicou.