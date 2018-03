O Senado aprovou o projeto do deputado Alceu Moreira que federaliza a Rota Caminhos da Neve. O trecho compreende 161 quilômetros que ligam as BRs 285 e 282, ligação entre as serras gaúcha e catarinense, e litoral. A federalização possibilita a injeção de recursos federais. Agora o texto vai ser encaminhado para sanção.

