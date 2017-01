Federasul abre o debate com reunião de integração em Osório

Representações de todas as regiões do Rio Grande do Sul marcaram presença na primeira reunião de Integração da Federasul, nesta sexta-feira (27/01), na sede do Centro Empresarial de Osório, no Litoral Norte gaúcho. Com o olhar atento às principais pautas que tratam do desenvolvimento econômico do Estado, os líderes empresariais destacaram a necessidade da maior aproximação entre o poder público e privado, em especial das administrações municipais. “Pelas cidades inicia o desenvolvimento sustentável. São nelas que as pessoas vivem e é por elas que precisamos começar o fortalecimento das Parcerias Público-Privadas (PPPs)”, refletiu a presidente da Federasul Simone Leite. Vice-presidentes, diretores e presidentes de Associações Comerciais e Industriais ainda traçarem a atuação para 2017, o calendário de atividades que marca os 90 anos da Entidade e a expansão do projeto “Movimento Empresarial”, que busca resgatar o protagonismo do setor produtivo.

O encontro iniciou ao som do cantor nativista, Daniel Torres, que em sintonia aos empreendedores cantou “que as injustiças não sejam indiferentes”. Pelo mesmo caminho seguiu o presidente da Famurs, Luciano Pinto, ao sentenciar: “Chegamos em momento crucial da história, quando o atual modelo de Estado se esgotou”. Para ele é o momento do despertar de uma nova consciência de gestão. Para isso, defendeu cinco medidas: a superação de ideologias, o Pacto Federativo, um novo Estado com estrutura para assegurar o financiamento das prioridades essenciais, mais eficiência na prestação de serviços e um ambiente empreendedor.

Anfitriões, o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (ACIO), Jorge Ramos e o prefeito em exercício, Eduardo Renda, falaram sobre os avanços econômicos promovidos no município. Ramos destacou a importância da aproximação entre os setores público e privado ao frisar que a classe produtiva além de assumir os riscos do empreendedorismo e promover a geração de trabalho renda tem se preocupado em incentivar a qualidade de vida das comunidades.

