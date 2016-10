Federasul anuncia os “Vencedores do Agronegócio”

A Federasul anuncia os agraciados e os destaques especiais que vão receber o 4º Prêmio Vencedores do Agronegócio. A premiação, criada sob medida pela entidade para valorizar e reconhecer o mérito em um dos setores mais importantes da economia gaúcha será entregue no “Tá na Mesa” do dia 26/10. O troféu Três Porteiras, criado pela artista plástica Angela Pettini, será entregue a sete categorias e três destaques especiais.

Categoria Insumos – Dimicron Química do Brasil;

Categoria Industria de Máquinas e Equipamentos – Agromac Indústria e Comercial de Equipamento Agrícola;

Categoria Produção Agropecuária – Associação dos Moradores de Três Irmãos;

Categoria Agroindústria – Delícias do Pago e destaque especial, na mesma categoria, para Pomar Marins;

Categoria Distribuição – Barbarella Bakery;

Categoria Serviço de Apoio ao Agronegócio – Núcleo de Estudos em Sistema de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia. Na mesma categoria, o destaque especial ficou com Emater/Ascar;

Categoria Sustentabilidade Social, Econômica e Ambiental – Guatambu Estância do Vinho;

Além dos agraciados nas sete categorias, a Comissão Julgadora concedeu Destaque Especial para os presidentes da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra; da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antonio Jorge Camardelli e ao Banco do Brasil, que será representado pelo superintendente, Edson Bündchen.

Ao idealizar o prêmio, em 2013, a Federasul anunciou sua intenção de estimular e contribuir para o desenvolvimento do Estado, além de destacar os vencedores para que se tornem referência à sociedade gaúcha pela força empreendedora, criativa e de competência na resolução de desafios.

