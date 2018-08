Federasul celebra os Vencedores do Agronegócio 2018

A cerimônia de premiação do 6º Vencedores do Agronegócio vai acontecer no Restaurante Internacional da Expointer, onde será realizado um Tá na Mesa especial, na próxima quarta-feira (29), às 12h. O evento, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), homenageia cinco cases vencedores, escolhidos por sua dedicação ao desenvolvimento do agribusiness no Estado.

Segundo a presidente da Federasul, Simone Leite, este ano foi a edição com maior número de concorrentes inscritos. “Ficamos muito felizes porque estão aumentando os bons projetos voltados ao setor”, comemorou.

Na reunião-almoço, no Parque de Exposições Assis Brasil, também será entregue o 2º Elas no Agro – homenagem ao papel da mulher no trabalho do campo. Nesta edição, o prêmio é uma das categorias do Vencedores do Agronegócio.

Para marcar a celebração, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, fará uma palestra sobre os “Cenários e desafios para o agronegócio”.

