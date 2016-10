Federasul comemora 89 anos hoje

A Federasul que completa nesta sexta (28) 89 anos, vai lançar, no dia 9 de novembro, o selo comemorativo aos 90 anos utilizando as cores da bandeira gaúcha que simbolizam todos os setores da economia representados pela entidade. Fiel aos seus princípios, a entidade continua querendo menos Estado e mais iniciativa privada na economia.

Sua história, de romper com paradigmas, começou em Bagé, em 28 de outubro de 1927, com um protesto contra o protecionismo como vício econômico. Ainda naquela época, os empresários pediam a redução do déficit público e a modernização da gestão do Estado. Temas, aliás, muito atuais.

Atuante, nunca faltou com sua opinião na defesa de seus princípios e valores. Seja pela ética, pelo lucro, pela inovação, pela liberdade, e tantos outros princípios que defende.

A presidente da Federasul, Simone Leite, lembra que por todo o passado e pelo presente, “temos muito a comemorar” com a certeza de que “estamos no rumo certo”.

