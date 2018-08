Federasul discute na próxima quinta-feira, no Meeting Jurídico, “Os desafios jurídicos de uma PPP”

A legislação que assegura o desenvolvimento de parcerias público-privadas no setor de infraestrutura é o tema do Meeting Jurídico da próxima quinta-feira (23). Promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o evento vai receber o coordenador de Projetos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Rafael Castilho, e o sócio-fundador da Aloisio Zimmer Advogados, Aloísio Zimmer.

Na pauta, a burocracia, as facilidades e os desafios na construção dessas concessões, bem como os aspectos de transparência dos contratos.

MEETING JURÍDICO

Tema: “Concessão e PPP no setor de Infraestrutura: aspectos jurídicos e desafios para o desenvolvimento de parcerias junto ao governo”

Palestrantes: Rafael Castilho, coordenador de Projetos da FESPSP, e Aloísio Zimmer, sócio-fundador da Aloisio Zimmer Advogados

Quinta-feira, dia 23/08/2018/ das 12h às 14h / Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre

