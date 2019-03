Federasul lança projeto educacional para incentivar empreendedorismo feminino

Autoconhecimento, mentoria e curadoria de conteúdo são só algumas das atividades proporcionadas pelo novo projeto da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o “Aceleradora de Mulheres Empreendedoras”. Desenvolvido para ser um espaço de troca de experiências e fortalecimento da rede feminina no Estado, o programa está com 50 vagas para mulheres com atitude empreendedora e que queiram crescer junto umas com as outras.

Segundo a presidente Simone Leite, o objetivo é encorajar as mulheres para que tenham voz ativa na sociedade. “Precisamos nos apoiar para construirmos uma realidade diferente. E é por isso que queremos todas juntas, vivenciando diferentes situações”, explicou.

De acordo com co-fundadora e CEO da Sonata Brasil, Soraia Schutel, que está coordenando o projeto, a proposta é que o grupo realize encontros mensais, de abril a outubro, em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, com visitas técnicas a empresas coordenadas por mulheres, mentorias e testes para perfil comportamental de cada participante. “Nosso Estado só vai se desenvolver quando nós, mulheres, estivermos no lugar em que devemos e queremos estar”, finalizou.

Além de toda a troca de experiência, contatos, palestras e viagens já incluídas no pacote do curso, as participantes terão acesso aos tradicionais Tá na Mesa, nos dias em que tiverem reunião, e ao Congresso da Federasul, onde será o fechamento do projeto, com certificado. A expectativa é que, no final desse programa educacional, as empreendedoras se sintam preparadas e amparadas para encarar cada vez mais desafios no setor.

Ao final do encontro, na Federasul, a PhD, administradora e professora universitária Ivânia Backers apresentou um pouco da sua trajetória para inspirar as mulheres presentes. “Nós temos nosso destino nas mãos e não podemos parar”, finalizou, comemorando o lançamento do seu novo livro pela sua própria editora, “Mulheres Intrépidas e suas façanhas”. Agradecendo o apoio da presidente Simone Leite, Ivânia reforçou a importância da parceria e da luta feminina.

Mais informações sobre o projeto “Aceleradora de Mulheres Empreendedoras” no site da Federasul.

