Federasul premia destaques do agronegócio gaúcho

O tradicional Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), marcou presença no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 41ª edição da Expointer, maior feira do agronegócio na América Latina. A premiação da sexta edição do Vencedores do Agronegócio foi feita no Restaurante Internacional do Parque e o palestrante convidado, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, abordou o tema Cenários e Desafios do Agronegócio.

De acordo com o ex-ministro da agricultura, o Brasil possui características exclusivas e que beneficiam o agronegócio, pois “o Brasil é um lugar incomum. Poderíamos, hoje, ser o primeiro lugar em exportações de carnes, frutas e todas as riquezas do agro, mas se não existisse a cultura do atraso e a burocratização de tudo. Seríamos, efetivamente, o celeiro do mundo”, declarou Turra. Outra característica apontada por ele foi a de que o Brasil aprendeu a customizar suas exportações, principalmente as que tem como destino final países de cultura muçulmana, que exigem um protocolo especifico para o abate de animais.

Outro grande momento do dia foi a entrega do 6º Vendedores do Agronegócio e 2º Elas no Agro. Para a presidente da Federasul, Simone Leite, ”esse prêmio é o reconhecimento para com as empresas e seus gestores, tendo como principal objetivo o de fomentar novas ideias, além de prosseguir e prosperar no agronegócio”, declarou.

Vencedores do Agro/Elas no Agro

Foram cinco vencedores nas categorias Antes da Porteira; Dentro da Porteira; Depois da Porteira; Sustentabilidade e Elas no Agro. Premiados pela força do associativismo e da busca pela qualidade em seus negócios, os premiados receberam o troféu Três Porteiras, criado pela artista plástica Angela Pettini. Além deles, foram homenageadas as associações com maior número de cases inscritos e as que tiveram representantes vencedores.

Confira os premiados:

Antes da Porteira: Falker Automação Agrícola (Porto Alegre) – tecnologia nacional para agricultura de precisão e agricultura digital.

Dentro da Porteira: Granja Rodeio (Estrela) – Excelência na produção do leite, com inovação tecnológica.

Depois da Porteira: Associação Brasileira de Angus (Porto Alegre) – Programa carne Angus Certificada, 15 anos integrando a cadeia produtiva pecuária.

Sustentabilidade: Raks Tecnologia Agrícola (São Leopoldo) – SIMI – Sistema Inteligente para Monitoramento da Irrigação.

Elas no Agro: Granja Santa Fé (Seberi) – O dom de criar suínos – Carla Cocco Dallanora.

