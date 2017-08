Federasul premia os Vencedores do Agronegócio 2017, na Expointer

Os nove agraciados do 5º Prêmio Vencedores do Agronegócio: Troféu Três Porteiras receberam, durante o Tá na Mesa desta quarta-feira (30), o reconhecimento pela força empreendedora, pela criatividade e competência na solução de desafios ligados ao agrobusiness. Pela primeira vez, a Expointer foi palco para o encontro. A presidente da Federasul, Simone Leite, caracteriza o prêmio como uma oportunidade de destacar bons exemplos do empresariado gaúcho.

Para a presidente, o prêmio também incentiva novas iniciativas. “É muito importante destacar bons cases porque é um reconhecimento de um trabalho de excelência”, afirma.

O Troféu Três Porteiras é uma criação da artista plástica Angela Pettini.

Confira a lista dos vencedores:

Categoria Indústria de Insumos: Simbiose Indústria e Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos LTDA.

Produção Agropecuária: Dália Alimentos – Cooperatia dos Suinocultores de Encantado

Agroindústria (processamento): Flora Natural

Distribuição: Tecon Rio Grande S.A

Serviços de Apoio ao Agronegócio: IRGA (Instituto Riograndense do Arroz)

Sustentabilidade social, econômica e ambiental: Fazenda Quinta da Estância

Destaques Especiais:

Categoria Produção Agropecuária: Fraise – Paixão Por Morangos

Categoria Agroindústria (processamento): Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo

Categoria Serviços de Apoio ao Agronegócio: Associação dos Arrozeiros de Alegrete

