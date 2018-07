A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) recebe, no Tá na Mesa desta quarta-feira (1º), os médicos Fernando Lucchese (cardiologista) e Gilberto Schwartsmann (oncologista) e a especialista em bem viver Carla Lubisco. Na pauta, assuntos relacionados aos cuidados com a saúde, bem estar, qualidade de vida e felicidade.

