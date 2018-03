Federasul recebe Fraport no Tá na Mesa

A próxima edição da reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), vai debater a importância de investimentos estruturantes para o desenvolvimento econômico e social do Estado e do município. Os convidados são: o gerente-executivo de Assuntos Corporativos da Fraport, Andreas Montag, e o secretário de Parcerias Estratégicas, Bruno Vanuzzi.

