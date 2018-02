Federasul reforça atuação de sua Câmara de Arbitragem

Para reforçar e qualificar, ainda mais, a atuação de sua CAF (Câmara de Arbitragem), a Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) mudou o estatuto e ampliou sua equipe com a nomeação da advogada Gabriela Wallau, como Diretora Executiva, e Guilherme Nitscke, Secretário Geral da CAF. “As mudanças permitem uma nova estrutura organizacional, adequando-se às práticas de mediação e arbitragem na atualidade”, explica o presidente da CAF, André Jobim de Azevedo.

Gabriela Wallau é professora de Direito na PUCRS e possui experiência em dispute boards, entre outros métodos de resolução de conflitos empresariais. Guilherme Nitscke possui formação pela USP (Universidade de São Paulo), além de ser doutorando em Direito Civil. Além dos novos integrantes, CAF tem como diretores executivos Fabiano Zouvi e André Fernandes Estevez.

