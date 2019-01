Feevale oferece MBA totalmente ministrado em inglês. Curso prepara profissionais para a gestão estratégica nas organizações

A Universidade Feevale está com inscrições abertas para o MBA Feevale Executive Program. O objetivo é especializar profissionais para a gestão estratégica nas organizações, sob uma perspectiva global, focada na liderança e no ambiente corporativo brasileiro e internacional. As aulas, que serão totalmente ministradas em inglês, terão início em março e acontecerão no Câmpus II, em Novo Hamburgo, durante um fim de semana ao mês (sextas-feiras à noite e sábados e domingos pela manhã e tarde).

Coordenado pelo professor Marco Antonio Mabilia Martins, o MBA é direcionado a profissionais com formação superior, preferencialmente que atuem como gestores nas áreas de Administração, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação, Gestão da Produção, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais. O curso pretende formar profissionais proativos, autônomos e éticos, com capacidade para elaborar e implementar estratégias organizacionais, estando aptos, também, a identificar competências e talentos necessários à gestão contemporânea.

Objetivos

– Desenvolver habilidades voltadas à gestão de processos organizacionais sob uma perspectiva global;

– Proporcionar atualização multidisciplinar, aprofundando os aspectos gerenciais e estratégicos relacionados às funções de marketing e financeira da organização sob uma perspectiva sistêmica;

– Analisar as novas tendências na área estratégica das empresas, com enfoque no ambiente organizacional e na gestão de pessoas;

– Analisar o ambiente externo e interno à empresa, visando à formulação e implementação de estratégias organizacionais que criem vantagens competitivas sustentáveis;

– Proporcionar o desenvolvimento de visão crítica e inovadora da realidade organizacional.

Mais detalhes sobre o MBA, como objetivo, professores e possibilidades de financiamento, por exemplo, podem ser obtidos no site www.feevale.br/pos ou pelo telefone (51) 3586-8822.

