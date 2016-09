Feevale participa de missão empresarial na Espanha

A reitora, Inajara Vargas Ramos, e o pró-reitor de Inovação da Universidade Feevale, Cleber Prodanov, estão em missão empresarial no exterior, a Comung Espanha 2016, realizada pelo Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas – Comung, que acontece de 3 a 7 de outubro. A atividade reunirá instituições de ensino superior do RS com o objetivo de visitar ambientes de inovação daquele país, fazendo a conexão dos ecossistemas de empreendedorismo das instituições buscando agregar componentes de empreendedorismo do Estado.

