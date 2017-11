Feevale Portas Abertas traz comunidade para a Universidade

A Universidade Feevale abriu as portas para a comunidade neste sábado, 18 de novembro, em que realizou a quarta edição do Feevale Portas Abertas, no Câmpus II da Instituição (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). O objetivo foi o de proporcionar opções de lazer e serviços gratuitos para os visitantes, aproximando-os da Universidade. Os participantes puderam usufruir de diversas atividades, além de obter informações sobre os cursos, benefícios e projetos da Instituição. Entre as atrações, o público pode contar com a está apresentação de Tati Portella, ex-Chimarruts. Foram recebidas doações de alimentos não perecíveis que serão encaminhadas ao Banco de Alimentos, além de espaço para descarte de lixo eletrônico.

Aberto ao público, o evento contou com diferentes oficinas, brinquedos e atividades para crianças, ONGs com pets para adoção e produtos à venda, além da presença do Castramóvel, da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e Rodas de conversa sobre castração e responsabilidade. Também disponibilizou espaço com food trucks, food bikes e cervejaria, que levaram várias opções gastronômicas para os participantes.

Quem passou pela Universidade no sábado, também pode conferir os produtos oferecidos por brechós, feira dos empreendedores solidários, pequenos produtores, Feira Pólen, além de diferentes serviços disponibilizados pelo Instituto de Ciências da Saúde (ICS). Para encerrar o evento, a Feevale levou apresentação de danças com Campana Flamenca, Orquestra de Sopro de Estância Velha e show de encerramento com Tati Portella (ex-Chimarruts).

Deixe seu comentário: