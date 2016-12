Feevale Techpark é finalista do 20º Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador

O Parque Tecnológico da Universidade Feevale, o Feevale Techpark, é um dos finalistas do 20º Prêmio Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador, cuja cerimônia de premiação acontecerá em 8 de dezembro em Brasília (DF). O parque concorre na categoria Melhor parque científico e tecnológico da premiação, promovida pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

“É a primeira vez que o Feevale Techpark é indicado como finalista de uma premiação nacional como esta, promovida pela Anprotec e pelo Sebrae. Independentemente da colocação que tivermos na premiação, estarmos no seleto grupo de finalistas já é um ótimo indicador do trabalho que estamos realizando”, salienta o pró-reitor de Inovação da Universidade Feevale, Cleber Prodanov. Desde 2015, o Feevale Techpark vem passando por toda uma reestruturação, que iniciou com o reposicionamento da marca e teve continuidade com inúmeras ações de fomento à inovação na região onde está instalado.

Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador

A premiação tem como objetivo reconhecer e prestigiar projetos, incubadoras de empresas, parques tecnológicos e empresas graduadas e incubadas, que, por meio de suas ações, serviços e produtos, fortalecem o movimento do empreendedorismo inovador no país. O prêmio é uma realização da Anprotec, em parceria com o Sebrae. Os premiados na etapa nacional receberão troféus, certificados, passagens aéreas para viagens de estudos e negócios, além de R$ 60 mil em dinheiro (total distribuído entre os vencedores das categorias).

A cada ano, revelam-se novas histórias de pessoas e instituições que fazem a diferença nas regiões onde atuam, transformando a realidade econômica e social. Essa é a principal função do prêmio: mostrar à sociedade o potencial de contribuição do movimento para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

A 20ª edição do Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador contempla seis categorias:

– Melhor incubadora de empresas orientada para a geração e uso intenso de tecnologias (PIT);

– Melhor incubadora de empresas orientada para o desenvolvimento local e setorial (DLS);

– Melhor parque científico e tecnológico (PCT);

– Melhor projeto de promoção da cultura do empreendedorismo inovador (CEI);

– Melhor empresa incubada (EI);

– Melhor empresa graduada (EG).

