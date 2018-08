Feevale Techpark e Ventiur inscrevem para segundo ciclo de aceleração de startups

Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo de aceleração de startups do Feevale Techpark em parceria com a Ventiur. Até 15 de agosto serão recebidas inscrições de startups interessadas em participar. Já a captação de novos investidores acontecerá até 15 de setembro, onde ocorrerá o pitch final durante o demo day. Depois disso, serão iniciadas as etapas de pré-seleção, seleção e o warmup, de onde sairão as finalistas. O ciclo de aceleração acontecerá entre outubro de 2018 e março de 2019. Os interessados em obter mais informações sobre esse e outros programas de aceleração e investimento podem entrar em contato pelo e-mail queroinvestir@ventiur.net ou acessar o site www.ventiur.net.

O primeiro ciclo de aceleração do Feevale Techpark e da Ventiur iniciou em maio de 2017, contando com quase 200 inscritos e 24 selecionadas para o warmup, uma espécie de pré-aceleração composta por workshops sobre diferentes temas. Das 12 finalistas, cinco foram selecionadas e participaram do processo de aceleração, finalizado em 2018, são elas Alexxo, WBio, Alu, Pix Midia e Criativando.

