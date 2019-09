“Feia mesmo”: Paulo Guedes se desculpa após ofender esposa de Emmanuel Macron

Em uma palestra para empresários de Fortaleza, na qual o ministro defendia políticas do governo, Guedes retomou o comentário feito por Jair Bolsonaro em relação à esposa do presidente francês Emmanuel Macron.“Eu estou vendo progresso em várias frentes, mas (…) a preocupação é se xingaram a [Michelle] Bachelet, xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O presidente falou mesmo, e é verdade mesmo. A mulher é feia mesmo”, disse o ministro, durante o evento, arrancando gargalhadas da plateia.

Devido a isso, o comunicado do Ministério da Economia declarou que Guedes “pede desculpas pela brincadeira feita hoje em evento público em Fortaleza (CE), quando mencionou a primeira-dama francesa Brigitte Macron”.”

No evento, após os comentários acima, Guedes acrescentou que “não existe mulher feia. O que existe é mulher vista pelo ângulo ruim”. Com isso, o Ministério justificou, no comunicado, que “a intenção do ministro foi ilustrar que questões relevantes e urgentes para país não têm o espaço que deveriam no debate público. Não houve qualquer intenção de proferir ofensas pessoais.”

