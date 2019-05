Feira Brasileira de Varejo atinge a marca de R$ 9,6 milhões em negócios

A 7ª Feira Brasileira do Varejo, realizada pelo Sindilojas Porto Alegre, alcançou a marca de R$ 9.6 milhões de negócios, incluindo o RS Moda. Os números destes ano superaram em 37% a mais o que havia sido projetado para esta edição.

De acordo com o presidente do Sindilojas Paulo Kruse, o resultado desta edição é o retorno de muito engajamento dos organizadores, palestrantes, expositores e demais envolvidos.“É uma oportunidade para quem busca atualização, conhecimento e novos negócios”, disse ele.

Foram cerca de 8,1 mil visitantes nos três dias de evento que puderam conferir as principais novidades no mercado apresentadas por 91 expositores e palestrantes. Além disso, foi a oportunidade para conhecer novas empresas e propostas e realizar negócios. “A sociedade só tem a ganhar com toda a troca de experiências e conhecimento transmitidos no evento”, afirmou Ronaldo Sielichow, presidente da FBV .

Números colhidos pelos organizadores mostram que 97% das pessoas presentes consideram o evento primordial para o desenvolvimento econômico do setor varejista, e 98% afirmaram que estarão presentes na próxima edição. Entre os congressistas, a média de satisfação foi 9, com 98% considerando o evento como importante para o setor e 99% afirmando que tem o desejo de retornar na próxima edição.

A Feira Brasileira de Varejo aconteceu entre os dias 28 a 30 de maio no Centro de Eventos da FIERGS em Porto Alegre.

