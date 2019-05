Feira Brasileira do Varejo reúne em Porto Alegre os destaques brasileiros do setor

O Sindilojas Porto Alegre promove a 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) – evento que reúne os grandes nomes e empresas do setor varejista, nos dias 28, 29 e 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. A FBV é um espaço de possibilidades ideal para empresários, fornecedores, consultores e demais profissionais do setor realizarem negócios, divulgarem produtos e serviços, e construírem uma ampla rede de contatos. A expectativa dos organizadores é prospectar mais de R$ 7 milhões em negócios.

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, a Feira leva conhecimento, desenvolvimento e benefícios aos lojistas. “Com o evento estamos contribuindo para o crescimento e a qualificação do varejo nacional. Já recebemos expositores de outros Estados e palestrantes internacionais, e a cada ano trabalhamos em busca da superação”, afirma.

Já para o presidente da Feira Brasileira do Varejo, Ronaldo Sielichow, o evento é único e extremamente enriquecedor. “Não havia feira semelhante em Porto Alegre e até mesmo no Brasil.

Estamos crescendo e melhorando a cada ano e conquistando reconhecimento merecido e necessário. Nosso evento é um momento de união entre lojistas e entre aqueles que buscam o desenvolvimento por meio do trabalho”, ressalta.

Entre os expositores da FBV estão empresas com soluções em tecnologia, gestão, segurança, marketing, moda, franquias e demais serviços e produtos voltados ao varejo. Com entrada gratuita, os mais de 7 mil visitantes esperados para conferir as novidades dos cerca de 80 expositores serão recepcionados pelo robô Pepper e suas habilidades de interação e engajamento com as pessoas, que promete movimentar os corredores da feira durante os três dias de evento. Por meio de reconhecimento de voz, câmeras e sensores, o robô cria afinidade com quem conversa, conquistando o interlocutor. A tecnologia japonesa faz do Pepper o primeiro robô humanoide social capaz de reconhecer faces e expressões básicas humanas.

O evento contará ainda com o Congresso Brasileiro do Varejo, que receberá nomes como Cristiana Arcangeli, empresária e um dos “tubarões” do programa Shark Tank Brasil; Oskar Metsavath, fundador e diretor de criação e estilo da Osklen; Luciano Hang, proprietário da Rede Havan; Sheila Makeda, sócia-diretora da Makeda Cosméticos; Alice Salazar, produtora de conteúdo, maquiadora e empresária; e Andrea Iorio, diretor da L’oreal. Durante eventos três dias, serão

abordados temas como inovação, empreendedorismo, tendências e gestão de pessoas.

