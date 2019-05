Feira Brasileira do Varejo a Feira leva conhecimento, desenvolvimento e benefícios aos lojistas. Evento acontece dias 28, 29 e 30 na FIERGS

O Sindilojas Porto Alegre promove a 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) – evento que reúne os grandes nomes e empresas do setor varejista, nos dias 28, 29 e 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. A FBV é um espaço de possibilidades ideal para empresários, fornecedores, consultores e demais profissionais do setor realizarem negócios, divulgarem produtos e serviços, e construírem uma ampla rede de contatos. A expectativa dos organizadores é prospectar mais de R$ 7 milhões em negócios.

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, a Feira leva conhecimento, desenvolvimento e benefícios aos lojistas. “Com o evento estamos contribuindo para o crescimento e a qualificação do varejo nacional. Já recebemos expositores de outros Estados e palestrantes internacionais, e a cada ano trabalhamos em busca da superação”, afirma.

Já para o presidente da Feira Brasileira do Varejo, Ronaldo Sielichow, o evento é único e extremamente enriquecedor. “Não havia feira semelhante em Porto Alegre e até mesmo no Brasil.

Estamos crescendo e melhorando a cada ano e conquistando reconhecimento merecido e necessário. Nosso evento é um momento de união entre lojistas e entre aqueles que buscam o desenvolvimento por meio do trabalho”, ressalta.

A Feira

Na programação da Feira está previsto o RS Moda. A iniciativa idealizada pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul tem como objetivo ampliar as oportunidades de negócios em um espaço exclusivo para a área de moda. Com programação que engloba passarela para desfiles, palestras, workshops e rodada de negócios, o momento conta ainda com o

Outro evento é o Varejo Now, uma maratona empreendedora que desafia startups a desenvolver soluções inovadoras para o setor. Três desafios serão realizados durante a Feira: o Connect Biz, o Design Sprint e o Like a Boss. O primeiro consiste em um matchmaking entre startups e empresas, que irá acontecer em 28 de maio. Com inscrição prévia, as empresas cadastram informações sobre seus negócios, como demandas e desafios, enquanto as startups descrevem seus serviços e produtos. A partir disso, as startups escolherão as empresas com as quais pretendem conversar, que, por sua vez, podem aceitar ou não. Feito o “match”, a equipe do Varejo Now agenda o encontro, que terá duração de 20 minutos.

Já no dia 29, acontece o Design Sprint, competição que busca desenvolver inovações para temáticas emergentes na área do varejo. O desafio propõe a utilização do método da Google Ventures, que possui o mesmo nome, e que defende a prática de cinco etapas para produzir e testar ideias: entender, criar, definir, prototipar e validar. O objetivo é que acadêmicos, empreendedores e empresários aprofundem a visão do problema e encontrem uma solução sem altos investimentos.

No último dia de Feira será realizado o Like a Boss, com a participação do Sebrae/RS. Serão selecionadas 15 startups para um desafio de pitches – apresentação de ideias e produtos – com soluções voltadas ao varejo. As startups terão a oportunidade de criar conexões com investidores e grandes empresas do setor.

A Feira também estará oferecendo aos visitantes o FBV Talks, um espaço para os expositores comandarem palestras ou workshops, e discutirem assuntos relacionados ao varejo e aos negócios. Com uma programação intensa, a iniciativa tem acesso livre e gratuito.

Em sua quarta edição, o Desafio Fashion visa promover estudantes e profissionais da moda, que terão a oportunidade de apresentar seus projetos para o público, expositores e empresários do segmento. A iniciativa, realizada pelo Sindilojas Porto Alegre, conta com mentoria da ESPM-Sul e tem como temática “a transição do século XX para o XXI na moda no Rio Grande do Sul”. A competição integra o RS Moda, iniciativa idealizada pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs). O desafio é realizado em três etapas, nas quais os competidores deverão apresentar sua proposta, montar uma vitrine e produzir um desfile. As equipes participantes serão divididas em duas categorias: Acadêmico, para estudantes de nível superior, e Novos Designers, para profissionais com vivência de mercado de até quatro anos.

Outra atividade é Varejo Experience, que oferece uma imersão em lojas da Capital gaúcha que são referência em inovação no varejo. Com saída da Fiergs, a visita técnica acontece em 30 de maio, das 10h às 17h, e aborda temas como ponto de venda, atendimento, visual merchandising, experiência de compra e gestão de pessoas. O projeto é mediado por Fabiano Zortéa, coordenador estadual de projetos de qualificação de empresas para o setor de comércio varejista do Sebrae RS; e Túlio Pinheiro, coordenador de projetos de redes e franquias do Sebrae RS, além de trabalhar com auxílio a microempresas para geração de lucro com redução de impacto socioambiental no Programa Agir – Aceleração e Geração de Impacto Social no RS. Para participar é preciso realizar a compra do ingresso no site www.feirabrasileiradovarejo.com.br.

TrendStore

A loja conceito, em parceria com o Senac-RS apresenta novas tendências do setor integrando físico e digital, em um espaço que reúne iniciativas que aumentam as vendas, melhoram a conversão, diminuem custos operacionais e proporcionam melhores resultados.

Exposição de arquitetura para varejo

Por mais um ano, o Retail Design Institute Brasil (RDI Brasil) leva para a Feira as obras vencedoras do Prêmio Design de Varejo RDI Brasil, que reconheceu os melhores projetos em 13 categorias comerciais no final de 2018. O RDI Brasil é uma associação internacional, fundada nos Estados Unidos, na década de 1960, que reúne profissionais ligados à criação de estruturas e melhorias para o varejo, como arquitetos e designers. O objetivo da mostra é apresentar aos visitantes as mais modernas tendências e soluções arquitetônicas para inspirar o varejo do Estado. Entre as categorias

premiadas, com os projetos expostos na FBV, estão Super e Hipermercados, Lojas de Moda e Acessórios, Quiosques, Vitrines, Iluminação, Comunicação Visual, Visual Merchandising e Loja do Ano.