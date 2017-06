Feira Brasileira do Varejo já é a maior do País no segmento e será lançada amanhã no Palácio Piratini

Nesta segunda-feira (26), o Palácio Piratini sedia no final da tarde o lançamento da quinta edição da Feira Brasileira do Varejo, a FBV, que ganha palco no BarraShoppingSul, entre 12 e 14 de julho. A iniciativa é do Sindilojas Porto Alegre e consagrada no calendário de eventos do RS. Segundo o presidente da entidade, Paulo Kruse, a Feira já é a maior do país no segmento e este ano chega com muitas novidades.

Com a expectativa de receber cerca de seis mil visitantes, a FBV, na opinião de Paulo Kruse, é o local certo para aqueles que desejarem investir ou se estabelecer no varejo, ou mesmo para lojistas que enfrentam dificuldades no cenário atual, uma vez que a Feira visa a maior qualificação do setor, trazendo recursos e tecnologia para quem quer a “manutenção de seus negócios, obter sucesso e lucro”. Kruse reitera seu convite aos visitantes para que “façam uma verdadeira imersão no evento, voltado à real qualificação do varejo”.

Com mais de 50 estandes de empresas com soluções tecnológicas para o ponto de venda, gestão e marketing, nesta edição uma das atrações ficará por conta da Trend Store, uma loja conceito, instalada no andar inferior do Shopping, em frente a loja Zara, ofertando nove pontos de experiência aos visitantes com diferentes tipos de tecnologia em cada um deles. “Tudo o que tem de mais moderno em tecnologia voltada ao varejo será mostrada neste espaço”, aponta Kruse. São produtos e serviços que foram expostos na gigante feira do varejo dos Estados Unidos, a NRF neste ano de 2017 e agora estarão ao dispor dos visitantes da FBV, através desta Trend Store, com soluções para suprir necessidades do dia a dia dos lojistas, com o intuito de fidelizar clientes.

As visitas guiadas, denominadas Varejo Experience permanecem na programação tradicional do evento, com a participação de grupos de lojistas empreendedores que este ano estarão conhecendo a teoria do varejo praticada pela Paquetá, Mercado Brasco, Gaúcha Sports Bar, Enzo Milano, Outback e Redlar, sob a coordenação do técnico do SEBRAE, Fabrício Zortéa.

Como evento paralelo, a FBV conta com o Congresso Brasileiro do Varejo, com especialistas de renome nacional e internacional apresentando cases nas áreas de franquias, inovação, empreendedorismo, economia e marketing digital. Mas não fica nisso, Paulo Kruse aponta outra novidade. “No estacionamento do Shopping, estamos montando um pavilhão com mais de dois mil metros quadrados, onde 40 indústrias têxteis do RS estarão expondo e comercializando seus produtos aos visitantes. Com este projeto, o objetivo do Sindilojas é proporcionar que o comércio do RS e da Capital compre das indústrias gaúchas. Com isso, estaremos fomentando negócios, com recursos permanecendo no Estado, impostos e empregos, promovendo o desenvolvimento da economia. O setor da indústria precisa prestigiar o RS”.

Paulo Kruse vê com bons olhos este momento e diz que o varejo muda sua forma de exposição, está mais didático e precisa se adaptar às novas tendências. Ele analisa a migração das vendas para o comércio eletrônico, que retirou resultados da loja física, mas isso é inevitável. Considera ainda a boa posição das lojas grandes, com recursos para buscar tecnologias. O varejo de menor porte é que está enfrentando maiores dificuldades frente a estas mudanças, mas precisa buscar alternativas para sobreviver. “O varejo terá que fazer inovações na loja física, que nunca desaparecerá”.

