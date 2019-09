Feira da Loucura por Sapatos começa na próxima semana com novidades

A maior promoção de calçados do Brasil ocorre de 03 a 13 de outubro, das 10h às 21h, na Fenac, em Novo Hamburgo. Serão mais de 250 expositores, com descontos de até 70%. Uma das atrações para esta edição é o Lounge Fenac – Sicredi. Em parceria com o patrocinador Sicredi, o ambiente será temático, com o objetivo de reunir influenciadores da região, promovendo diversas ações de relacionamento com o público.

Além das promoções, a Feira da Loucura por Sapatos disponibiliza outras vantagens, como um ambiente climatizado, amplo estacionamento e acesso facilitado através da Estação Fenac da Trensurb. A feira ainda terá praça de alimentação, maridódromo (local para os homens descansarem) e espaço kids para o lazer completo da família. “É uma feira que buscamos o máximo de empenho para que gere bons resultados aos expositores e garanta de satisfação dos visitantes. Buscamos captar mais visitantes e proporcionar a eles uma boa experiência dentro da feira, onde possam se sentir bem e felizes em um evento com atrações para toda a família”, destacou o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung.

Paralelamente à feira, acontece também o 11ª Festival de Cervejas Artesanais, que terá em torno de 25 expositores apresentando os mais variados tipos da bebida, além da boa gastronomia e happy hour com música ao vivo todos os dias.

O festival ocorre de segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas, e sábados e domingos das 10 às 22 horas. Já o happy hour com música ao vivo acontece de domingo a quinta, a partir das 19h e nas sextas e sábados, a partir das 18h, com duas atrações musicais.

Veja a programação completa:

03/10 (quinta) – Charles Busker Voz & Violão

04/10 (sexta) – Rafaela Foss Voz & Violão | Gil Ferreira Acústico

05/10 (sábado) – Maicon Cruz Voz & Violão | Volnei Cavalheiro Voz & Violão

06/10 (domingo) – Fabiano Pilar

07/10 (segunda) – Elton Quadros

08/10 (terça) – Shamrock Acústico

09/10 (quarta) – Thiago Castro

10/10 (quinta) – Kael Acústico

11/10 (sexta) – Gabi Nogueira Acústico | Deivid Wallauer Acústico

12/10 (sábado) – Duo Rockers | Nina Fernandes

13/10 (domingo) – Bambu Gurus

