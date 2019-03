Feira de adoção de animais acontece neste domingo em Porto Alegre

Neste domingo (31), ocorre uma feira especial do Me Adota?, no Parque da Redenção. Das 10h ao meio-dia, o evento pretende encontrar um lar para animais vítimas de maus-tratos e faz parte das comemorações de 247 anos de Porto Alegre.

A médica veterinária Juliana Herpich, da Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), conta que os animais selecionados tem o perfil de apartamentos pequenos ou casas sem muito espaço e receberam tratamento clínico e vacinas além de castração para serem encaminhados para adoção. Interessados, também podem se dirigir à Usav, na Estrada Bérico José Bernardes, 3.489, bairro Planalto. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 13h30min às 16h. Os documentos necessários são carteira de identidade e comprovante de endereço.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) ainda disponibiliza um álbum com fotos e dados destes cães e gatos no Facebook dos Direitos Animais.

