Feira de adoção de animais ocorre sábado na Lomba do Pinheiro

A previsão para o primeiro final de semana de inverno é de muito sol. Um dia perfeito para a feira de adoção que a Unidade de Medicina Veterinária (UMV) promoverá neste sábado, 24, das 10h às 16h, na Lomba do Pinheiro. A preocupação na Diretoria dos Direitos Animais, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, é a demanda por atendimento, que aumenta nos períodos mais frios. Cada animal adotado representa uma vaga a mais para tratamento clínico.

“Convidamos as pessoas a virem com seus familiares. Com certeza terão um espaço amplo e dezenas de candidatos ansiosos por um novo lar ainda neste inverno”, garante a médica veterinária Rosana Pacheco. Para esta edição, dezenas de cães, entre filhotes, adultos, idosos e especiais, aguardam por uma nova família.

Atendimento

Na UMV, cães e gatos recebem tratamento clínico, vacinas, são desverminados, castrados e microchipados. Somente após esses procedimentos, podem ser encaminhados para adoção. Além desses cuidados, a equipe da Unidade analisa o perfil dos futuros tutores. “Podemos apontar aqueles que mais combinariam com o estilo de vida de cada família”, explica.

Como chegar

O Me adota? ocorre na UMV, localizada na estrada Bérico José Bernardes, 3.489 (Lomba do Pinheiro). Os adotantes devem apresentar documento de identidade e comprovante de endereço.

Cuidados no inverno

As chuvas e o inverno que chega exigem atenção especial aos animais de estimação. Cobertores e espaços bem abrigados nas residências, especialmente à noite, quando as temperaturas caem, são cuidados básicos com os pets.

Segundo a médica veterinária Kátia Gueiral Lima, da Unidade de Medicina Veterinária da Diretoria dos Direitos dos Animais da prefeitura de Porto Alegre, há procedimentos importantes para esse período, desde a alimentação aos cuidados de higiene e roupas especiais.

“Na hora de vestir nossos pets, por exemplo, devemos cuidar para o fato de que alguns são alérgicos a tecidos sintéticos, como acontece com muitos de nós”, alerta. As roupas também podem provocar nós em pelagens longas, alguns bem difíceis de tirar. Roupas confeccionadas em algodão e que não atrapalhem a movimentação dos animais são as mais recomendáveis.

Banho e horário de passeios também exigem cuidados. Ducha de água morna e uma boa secagem do animal ajudam a manter a higiene e afastar a possibilidade de fungos na pele e doenças como otite. Os passeios devem acontecer preferencialmente em horários de sol.

As vacinas não podem ser deixadas de lado nem o controle de parasitas, como pulgas. “Comumente, no inverno, as pessoas diminuem o controle de ectoparasitas como pulgas , carrapatos e mosquitos. É um grande erro”, explica Kátia. O recomendável é manter o uso de coleiras inseticidas e produtos tópicos.

Animais também contraem gripes e devem ser acompanhados. O uso indiscriminado de substâncias anti-inflamatórias podem provocar até o óbito do pet, vítima de perfuração gástrica. “Felinos, por exemplo, são intolerantes a medicações como o paracetamol , o que tem levado muitos à morte”, relata. A quantidade e o tipo de ração oferecida aos animais deve ser a mesma nas quatro estações do ano.