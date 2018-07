Feira de antiguidades e colecionáveis em andamento no Shopping João Pessoa

A Feira de Antiguidades e Colecionáveis está de volta ao Shopping João Pessoa. O evento, que segue até o próximo sábado (28), já se tornou uma atração turística, contando até mesmo com a presença de pessoas de fora de Porto Alegre. Neste mês de julho, os objetos abordam temas relacionados ao futebol, vídeo games, numismática, filatelia, prata, bronze, porcelanas e curiosidades em geral.

O Shopping João Pessoa recebe a feira mensalmente. Segundo a gerente geral do estabelecimento, Cristiane Bernardo, “o evento aproximou um novo público, apreciador de cultura e lazer, que permanece mais tempo no shopping desfrutando de todas as opções oferecidas”.

Já o coordenador do evento, Charles Muller, destaca que “boas peças, perseverança e atendimento de qualidade fazem diferença para a obtenção de um bom público”. Segundo ele, a expectativa é fazer com que o evento cresça ainda mais de mês em mês.

Deixe seu comentário: