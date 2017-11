Feira de artes gráficas é realizada em Porto Alegre

A A6 Feira Gráfica #5 ocorre neste sábado (11), das 14h às 20h, em Porto Alegre, com diversos expositores. O evento é uma feira de artes gráficas com foco em publicações impressas independentes, criada por um coletivo de artistas.

A quinta edição da feira é produzida pelo coletivo Amarra e acontecerá no Dale, um espaço inaugurado em agosto, localizado na rua Venâncio Aires, 588, no bairro Cidade Baixa. A Dani Amorim, que faz parte do coletivo Amarra, vai oferecer uma oficina de isogravura para quem quiser aprender e trocar ideias nessa edição da feira. Para participar é só chegar uns 15 minutos antes e mostrar interesse pela atividade, que será gratuita.

Isogravura é uma técnica comumente inspirada na xilogravura e utiliza como matriz o isopor. Nessa oficina, haverá novas possibilidades para a isogravura, assemelhadas ao processo e resultado visual da gravura em metal.

Serviço

A6 Feira Gráfica #5

Data: 11/11 (sábado)

Local: Dale, Avenida Venâncio Aires, 588

Horário da feira: 14h às 20h.

Mais informações em: https://www.facebook.com/events/145341156084853/

