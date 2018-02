Feira de Negócios Turísticos UGART tem parceria da Rede Master de Hotéis

A Rede Master de Hotéis é uma das empresas parceiras da 33ª Feira de Negócios Turísticos UGART / Braztoa, que acontece nos dias 02 e 03 de março, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Durante o período, serão oferecidos aos participantes tarifários especiais nas unidades Master Premium Grande Hotel, Master Express Perimetral e Master Express Cidade Baixa.

A feira é focada exclusivamente em agentes de viagem e prevê na programação área de convivência para network, experiências e degustações gastronômicas, área do conhecimento com palestras e capacitações, rodada de negócios entre expositores, lounge de marketing e lounge jurídico para dúvidas legais. Voltada a lançamento de produtos, serviços e destinos turísticos para o mercado do Rio Grande do Sul, a iniciativa é da União Gaúcha das Operadoras e Representantes de Turismo (UGART), que espera receber mais de 1,5 mil pessoas nesta edição.

A Rede Master de Hotéis pertence ao Grupo Isdra e conta com 11 hotéis distribuídos nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba.

Serviço:

33º Feira de Negócios Turísticos – UGART/02 e 03 de março de 2018/ Dia 02/03, das 13h às 20h; Dia 03, das 13h às 19h. Local: Centro de Eventos do BarraShoppingSul – Porto Alegre

