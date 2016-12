Feira de Orgânicos & Coloniais do Iguatemi ganha novo espaço no Shopping

Feira desce para o primeiro piso e segue oferecendo produtos saudáveis e fresquinhos para o público todas as ças-feiras, das 10h às 16h

A partir do dia 3 de janeiro ( ça-feira), a Feira de Orgânicos & Coloniais do Iguatemi Porto Alegre passa a funcionar em um novo espaço no Shopping: no estacionamento coberto do primeiro piso, ao lado do Supermercado Nacional. O objetivo da mudança é proteger ainda mais os alimentos do sol e da chuva e facilitar a circulação dos clientes.

Realizada todas as ças-feiras no Shopping, das 10h às 16h, a feira conta com 13 produtores em oito bancas, incluindo as cooperativas Monte Vêneto, Mascavo Veg, Ecovida, Encosta da Serra e Coptec. Além de frutas e verduras orgânicas, o público também pode encontrar produtos naturais, como sucos, néctar de gengibre e pães, bolos e biscoitos integrais.