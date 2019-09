Com o intuito de conscientizar a população acerca da importância do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer de mama e de próstata, o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, é parceiro na campanha Prevenção em Rosa e Azul. Nesta quarta-feira, 2, a instituição de ensino realizará uma feira de saúde e um circuito de atividades físicas.

Deixe seu comentário: