Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Além da Feira, a tarde também foi realizado o 11º Passeio Ciclístico de Arroio Teixeira, que contou com 240 participantes Foto: Thiago Suvay / PMCC Foto: Thiago Suvay / PMCC

No sábado, 18, foram realizados dois eventos que visaram movimentar o distrito de Arroio Teixeira, fomentando o comércio e proporcionando um momento de descontração, saúde e ajuda ao próximo: a 1ª Feira do Empreendedor e o 11º Passeio Ciclístico. A 1ª Feira do Empreendedor teve como intuito de fomentar o comércio, incentivando o empreendedorismo e oferecendo uma distração a mais para os moradores e veranistas do local.

A feira teve início às 9h, estendendo-se até a noite e contou com a participação de mais de 20 expositores, com 17 empresas/negócios diferentes, dentre eles: calçados, roupas, livros, salgadinhos, produtos fitoterápicos e de beleza, além também de artesanato em geral.

O evento contou com organização de UP – Marketing e Mídias Sociais e Subprefeitura de Arroio Teixeira, além de apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Coordenação de Distritos e Secretaria de Educação. Além da Feira, a tarde também foi realizado o 11º Passeio Ciclístico de Arroio Teixeira, que contou com 240 participantes, distribuição de picolés e água, além também de sorteio de brindes diversos e uma bicicleta.

Considerado um dos maiores Passeio Ciclísticos do litoral norte, este ano o evento foi organizado pela Subprefeitura de Arroio Teixeira, e contou com o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Coordenação de Distritos e Comércio Local.

