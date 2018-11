Feira do Livro: Ciclo de Palestras discute os livros que abalaram o mundo

A Coordenação do Livro e Literatura da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre programou uma série de palestras que integra o Projeto Feira Fora da Feira. O ciclo denominado “Vinte e dois Livros que Abalaram o Mundo”, será realizado de segunda (5) até sexta-feira (16), no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n – Centro Histórico), às 17h e 18h. Nos dias 15 e 16, haverá uma palestra extra às 16h. Confira abaixo a programação completa. A entrada é franca.

Conforme o coordenador do Livro e Literatura, Sérgius Gonzaga, no panorama cultural de todas as épocas, há certos livros que acabam se constituindo em autênticos best sellers, despertando nos leitores sentimentos de identidade e de importância vital inigualáveis. “Seja por afrontar valores estéticos ou morais ou ideológicos, seja por defendê-los ou sedimentá-los, são obras que fascinam, irritam e chocam o seu tempo, tornando-se referências obrigatórias nos confrontos de ideias ou nos debates literários e ampliando o horizonte intelectual da geração que os consumiu”, complementa Gonzaga.

Ele explica, ainda, que subitamente esses textos, muitas vezes de alta representatividade humana e social, parecem esgotar a sua potência significativa, sucumbem na memória coletiva e dissipam-se em zona nebulosa, à espera de um renascimento, que talvez nunca vá ocorrer. O objetivo destas palestras é injetar em romances, livros de contos, textos psicanalíticos, entre outros. “Impactantes quando lançados e, hoje, mais ou menos esquecidos, o ardente sopro revivificador da nossa leitura”, diz.

Projeto Feira Fora da Feira

Vinte e dois Livros que Abalaram o Mundo

Segunda-feira, 5

Antônio Amantino (UPF) – A Riqueza das Nações (1776) – Adam Smith

Ricardo Barberena (PUCRS) – 120 Dias de Sodoma (1785) – Marquês de Sade

Terça-feira, 6

Flávio Loureiro Chaves (Ufrgs) – Moby Dick (1851) – H. Melville

José F. Botelho (Escritor) – O Espião Que Saiu do Frio (1963) – John de la Carré Quarta,

Quarta-feira, 7

Regina Zilberman (Ufrgs) – Memórias de Uma Moça Bem Comportada (1958) – Simone de Beauvoir

Antonio Hohlfeldt (PUCRS) – Winettou (1893) – Karl May

Quinta-feira, 8

Cláudia Laitano (escritora) – Em Busca do Tempo Perdido (1913-1927) – M. Proust

Felipe Pimentel (historiador) – As portas da percepção (1954) – Aldous Huxley

Sexta-feira, 9

Débora Mutter (Ulbra) – Bom Dia, Tristeza (1954) – Françoise Sagan

Herika Zobgi Jorge (Uniritter) – A Arte de Amar (1956) – Erich Fromm

Segunda-feira, 12

Pedro Gonzaga (escritor)– Trópico de Câncer (1934) – Henry Miller

Antonio Sanseverino (Ufrgs) – Lord Jim (1900) – Joseph Conrad

Terça-feira, 13

Rodrigo de Lemos (UFCSPA) – A Condição Humana (1933) – André Malraux

Ana Carolina Seffrin (escritora) – Delta de Vênus (1940) – Anaïs Nin

Quarta-feira, 14

Sergius Gonzaga (Ufrgs) – Livro-surpresa (1927)

Voltaire Schilling (historiador) – Arquipélago Gulag (1973) – A. Soljesnitsin Quinta,

Quinta-feira, 15

Lúcia Serrano (psicanalista) – O Amante de Lady Chaterley (1928) – D. H. Lawrence

Carlos Veit (psicanalista) – Tornar-se Pessoa (1954) – Carl Rogers

16h – João A. Nicotti (crítico literário) – Doutor Jivago (1956) – Boris Pasternak

Sexta-feira, 16

Luis Augusto Fischer (Ufrgs) – Livro-surpresa (1987)

Juremir Machado da Silva (PUC) – A Idade da Razão (1946) – J. P. Sartre

16h – Jeferson Tenório (escritor) – Numa Terra Estranha (1962) – James Baldwin

Todas as palestras serão realizadas às 17h e 18h

Nos dias 15 e 16 haverá uma palestra extra às 16h

Local: Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n – Centro Histórico de Porto Alegre)

