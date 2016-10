Feira do Livro inicia nesta sexta-feira (28) em Porto Alegre

Além da praça, a 62ª Feira do Livro de Porto Alegre amplia suas páginas e programação por outros seis espaços próximos, em atividades paralelas, encontros, debates e oficinas, e estende suas letras para além dos eventos literários. A feira também está mais atuante em questões como sustentabilidade e acessibilidade, como destacou na manhã de hoje (20 de outubro) o presidente da CRL (Câmara Rio-Grandense do Livro), Marco Cena, no lançamento oficial da programação da maior feira do livro a céu aberto da América Latina.

Apesar dos desafios que o ano de 2016 trouxe, a Feira do Livro de Porto Alegre segue com uma grade de programação recheada de atrações nacionais e internacionais. Na praça estarão, por exemplo, escritores da França, Alemanha, México, África do Sul, Israel, Cuba, Espanha e Noruega.

O tradicional evento de Porto Alegre é, na verdade, uma vitrina de um trabalho amplo e duradouro. Antes, bem antes, alunos de escolas públicas já recebem escritores e são preparados para ir à Feira falar com os autores, assistir palestras e acompanhar uma infinidade de eventos voltados ao público infantil e juvenil. São os mais jovens, por sinal, que dão vida à praça já nas primeiras horas do dia. Enquanto as bancas voltadas ao público em geral abrem às 12h30min, a programação para crianças e adolescentes tem início 9h da manhã.

“O programa Adote um Escritor completa 15 anos em 2016, e celebraremos isso na Praça da Alfândega. São cerca de 130 encontros e 98 escolas envolvidas”, comemora a coordenadora da Área Infantil e Juvenil e da Área Internacional, Sonia Zanchetta.

Na programação para adultos, escritores de 12 países que se somam a mais de uma centena de autores brasileiros, dividindo-se em oficinas, palestras, debates, mesas redondas, encontros — além claro, de muitos autógrafos: neste ano, são mais de 700 sessões, com mais de dois mil autores.

“A Feira do Livro de Porto Alegre tem espaço para a literatura de tradição, atualidade e tendências. Na Praça, é estimulada a formação de leitores, mas também de professores, bibliotecários e a comunidade em geral, em termos de credo, gênero, raça, cultura. Afinal, os livros refletem a vida, de forma plena”, explica Jussara Rodrigues, coordenadora da programação adulta.

A 62ª edição da Feira do Livro ocorre de 28 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega, com entrada gratuita. A Área Infantil e Juvenil pode ser visitada diariamente, das 9h às 21h. Já à Área Geral e Internacional, o público terá acesso de domingo a sexta, das 12h30 às 21h, e aos sábados, das 10h30 às 21h. A programação completa, incluindo oficinas e sessões de autógrafos, pode ser conferida neste site.

