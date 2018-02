Feira do livro no Canoas Shopping tem mais de mil títulos e atividades culturais gratuitas para crianças

Até o dia 18 de março, acontece no Canoas Shopping a Feira do Livro Letrinha, evento com foco na literatura infantil que traz obras para crianças de todas as idades, além de atividades culturais gratuitas para a diversão dos pequenos nos finais de semana.

Montada na Praça de Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping, a feira tem como objetivo estimular o hábito da leitura, por isso oferece mais de mil títulos comercializados a preços acessíveis para todos os públicos

Nos finais de semana, as crianças que visitarem a Feira do Livro Letrinha poderão participar de atividades culturais gratuitas como: caricaturista, show de mágica, aulinha de escultura de balões, teatro de fantoches, pintura divertida, apresentação de palhaços e contação de histórias com a Branca de Neve.

A Feira do Livro Letrinha fica aberta ao público de segundas a sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 20h com entrada franca.

As atividades culturais acontecem aos sábados e domingos das sempre às 15h e também são gratuitas.

Serviço:

Feira do Livro Letrinha/ de 16/02 a 18/03/ segundas a sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 20h. Entrada gratuita.

Local: Praça de Eventos Guilherme Schell no primeiro piso do Canoas Shopping

Programação Cultural

Período: até 18/03

Horário: sábados e domingos às 15h

Local: Praça de Eventos Guilherme Schell no primeiro piso do Canoas Shopping

Entrada gratuita.

· 24/02 – sábado – Show de Mágica

· 25/02 – domingo – Bola Mania (aulinha de escultura de balões)

· 03/03 – sábado – Teatro de Fantoches

· 04/03 – domingo – Pintura Divertida nas mãos e rostos das crianças

· 10/03 – sábado – Encontro com Branca de Neve

· 11/03 – domingo – Caricaturista

· 17/03 – sábado – Espetáculo de Mágica

· 18/03 – domingo – Teatro de Fantoches

