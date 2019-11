Feira do Livro terá passeio literário do Viva o Centro

A Secretaria Municipal da Cultura promove uma edição especial do Viva o Centro a Pé, neste sábado (9), às 10h, na 65ª Feira do Livro. O tema será o Mapa Literário de Porto Alegre, seguido de visita ao Paço Municipal. O encontro será no estande institucional da prefeitura.

Na primeira parte do programa, o roteiro terá como base o Mapa Literário de Porto Alegre, começando na Feira do Livro, onde serão efetuadas leituras referentes aos autores que usaram a Feira como tema de seus escritos. O roteiro segue pela rua dos Andradas, Antigo Café Rian e Livraria do Globo. Na sequência, os participantes passam pela avenida Borges de Medeiros, Chalé da Praça XV e Mercado Público. A orientação é do jornalista da SMC, Cleber Saydelles, editor de conteúdo do Mapa Literário de Porto Alegre.

Na segunda parte do programa, será realizada uma visita orientada no Paço dos Açorianos (popularmente conhecido como “prefeitura velha”), onde serão apresentados os espaços expositivos da Pinacoteca Aldo Locatelli e o Salão Nobre, onde estão instalados os famosos painéis de Carlos Scliar. A orientação será por conta do museólogo do acervo artístico da prefeitura, Luiz Mariano.