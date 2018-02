A rede de saúde municipal passa a contar com a especialidade de odontopediatria para crianças de 3 a 12 anos incompletos com necessidades mais complexas, como tratamento de canal, cáries múltiplas ou difícil abordagem nos consultórios das unidades de saúde. Essa nova especialidade será oferecida no Ambulatório Odontológico do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

