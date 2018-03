Acompanhado das rainhas e princesas mirins do evento, o vice-prefeito Gustavo Paim visitou nesta terça-feira a 238ª edição da Feira do Peixe de Porto Alegre. O evento, montado no Largo Glênio Peres, conta com 54 bancas de pescado, quatro bancas de alimentação e faz parte do calendário oficial da Semana de Porto Alegre. Meta para este ano é superar a marca de 407 toneladas.

