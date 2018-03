Prossegue a Feira do Peixe

Aberta na última segunda-feira, a 238ª Feira do Peixe de Porto Alegre prossegue até o meio-dia desta sexta-feira no largo Glênio Peres, no Centro Histórico. O espaço de 3,5 mil metros quadrados em frente ao Mercado Público abriga 54 bancas de pescado e quatro bancas de alimentação, com bolinhos, espetinhos de peixe e a tradicional tainha na taquara, além de uma banca com peixes vivos.

