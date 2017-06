Feira dos Países é atração no Iguatemi de Caxias do Sul

A Praça Central do Shopping Iguatemi, de Caxias do Sul, na Serra, recebe pela primeira vez a Feira dos Países, evento que reúne o melhor do artesanato mundial em um único espaço. Para esta Feira, duas novidades: Dubai e Estados Unidos integram-se a Egito, África do Sul, Bolívia, Índia, Turquia, Peru, Equador e Brasil na representação de produtos de alta qualidade que raramente são encontrados no mercado tradicional. A entrada é gratuita e a visitação é até o dia 2 de julho.

Para este feriadão de Corpus Christi o evento traz também apresentações artísticas. As danças do ventre tradicional da Arábia e a tribal típica de países como Marrocos, Argélia e Egito estão programadas.

Produtos

Em sua primeira participação, os Estados Unidos apresentam uma grande variedade de quadros e objetos decorativos com desenhos animados, marcas famosas e humor. No stand do Egito, os visitantes terão acesso a um artesanato diferenciado, que inclui peças de decoração que remete aos contos infantis, como a lâmpada mágica. Acessórios para as mulheres completam o encantado daquela cultura local.

Da África do Sul o colorido das roupas, turbantes, acessórios e objetos de decoração que representam a cultura do país.

Leves, de cores fortes e com diversas estampas e geometrias, os tecidos originários da Índia são fabricados em algodão e linho e foram importados para a Feira dos Países junto a móveis em madeira talhados a mão e com detalhes em ouro que provocam contraste com a decoração e proporcionam elegância e originalidade ao ambiente. No stand da Índia são encontrados também os atraentes e encantadores tecidos das pashminas, as colchas, capas de almofadas e o patchowork em vários produtos.

“As joias de Dubai certamente provocarão muitas dúvidas na hora da escolha. São de muita qualidade, de acabamento requintado e montadas com pedras preciosas que encantam os olhos. Quando a gente olha os produtos, logo nos remetemos aos filmes, novelas e revistas. São de muito bom gosto!”, comenta Maria de Lourdes Makowiecky, organizadora do evento.

Serviço:

O que: Feira dos Países

Quando: Até 02/07 – De segunda a sábado das 10 às 22h – domingos e feriados das 13 às 21h.

Local: Shopping Iguatemi – Rodovia RSC 453, 2780, Km 3,5 – Sanvitto, Caxias do Sul – RS

Entrada : gratuita

