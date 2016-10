Feira Internacional de Turismo será lançada em Gramado

O lançamento da 28ª edição do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo está marcado para esta quinta-feira (06), no Hotel Laghetto Viverone Moinhos, em Porto Alegre. A um mês do início do evento, os diretores da feira irão apresentar para a imprensa e para o trade as principais novidades do evento.

Este ano, a principal inovação é a criação do Espaço Luxury, um espaço fechado dentro da feira de negócios, aos moldes de algumas feiras da Europa, onde serão comercializadas marcas e destinos que trabalham exclusivamente o Turismo de Luxo. Este espaço será acessado apenas por buyers trazidos do Brasil e do exterior pela organização. O Festival promove nesta edição a vinda de Hosted Buyers, focados no segmento luxo, provenientes de São Paulo, dos três estados do Sul do Brasil, além de Peru e Colômbia .

Outro foco será o fortalecimento do Espaço Mice que, mais uma vez, conta com o apoio da ABEOC Brasil, um espaço baseado nas importantes feiras internacionais onde o principal objetivo é aproximar expositores com compradores e onde ocorre a geração de negócios através de agendamento. O espaço promove atividades de capacitação relacionadas ao mercado MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions).

Mais informações e inscrições podem ser conferidas no site: www.festurisgramado.com.

Comentários