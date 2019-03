Feira literária Book Lovers acontece no Praia de Belas Shopping até o final do mês de março

Para quem está em busca de programação cultural, até o próximo dia 31 de março é possível conferir a Feira “Book Lovers”, no Praia de Belas Shopping. A atração contempla mais de 3 mil títulos, com preços a partir de R$ 5,00, que vão de clássicos da literatura a livros para colorir. Outros destaques são as obras que estimulam a leitura a partir de jogos ou montagem de cenários inusitados, dando asas à imaginação dos pequenos.

Atualmente, a Book Lovers é a principal feira de livros infantis e infanto-juvenil do país e está presente em mais de 80 shoppings, abrangendo todos os estados brasileiros. Com o slogan “criando apaixonados por livros desde cedo”, tem como objetivo estimular a imaginação a partir da curiosidade de tocar, de sentir e de cheirar um livro novo.

“Um dos atrativos do Book Lovers é a possibilidade de se levar ao público o universo da literatura a preços acessíveis. O evento é um sucesso a cada vez que o recebemos”, observa Marcelo Borba, Gerente Geral do Praia de Belas Shopping. “O movimento na feira demonstra também que as crianças, embora tenham grande envolvimento com a tecnologia, gostam muito de ler os tradicionais livros impressos”, ressalta.

O Book Lovers fica localizada na Ala Sul, no 1º piso do shopping, até o dia 31 de março de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h.

Serviço

O que: Book Lovers / Praça Ala Sul – 1º piso/ até o dia 31/03/2019/ Entrada: Gratuita

