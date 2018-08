Feira Medieval Sesc reúne mais de 13 mil pessoas em Porto Alegre

No sábado e domingo (11 e 12/08), o Sesc Protásio Alves se tornou uma vila da idade média para receber a Feira Medieval Sesc. Mais de 13 mil pessoas circularam pelo espaço nos dois dias do evento. Por lá foi possível encontrar reis, rainhas, princesas e príncipes, elfos, fadas, magos, bruxas, vikings, cavaleiros templários, guerreiros medievais com suas espadas, lanças, escudos e muito mais. Diversas famílias aproveitaram a feira como uma opção de lazer no Dia dos Pais e tiveram a diversão garantida. Os visitantes puderam participar de oficinas de swordplay, luta medieval com espadas de espuma, e arqueirismo.

Na programação estiveram também apresentações musicais, de dança, teatro, artesanato, cutelaria, literatura, desfiles e concurso de fantasias, demonstrações de lutas medievais, entre outras.

A Feira Medieval Sesc foi realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e organizada pelo Bando Celta.

