Feira oportuniza encontro do público com autores de diversos países

No decorrer dos dias 28 de outubro e 15 de novembro, a 62ª Feira do Livro de Porto Alegre será um ponto de encontro entre os cerca de 30 escritores e escritoras que vêm de diversas partes do mundo para prestigiar a maior feira do livro a céu aberto da América Latina. Os idiomas que irão circular pela Praça são vários, mas o assunto é comum a todos: a paixão pela literatura.

“A participação de tantos nomes internacionais se deu graças ao resultado da junção de forças entre amigos e entidades parceiras da Câmara do Livro. O que possibilitou brindar o público com novos expoentes da literatura, assim como nomes já consagrados”, destacou a coordenadora da programação adulta da Feira do Livro, Jussara Rodrigues.

Os leitores terão a oportunidade de conhecer de perto os autores de seus livros preferidos e ouvir as conversas abertas de novos nomes do cenário literário. Chegam da Argentina, Carlos Aldazábal, Paola Scarfó, María del Pilar Morchio e Julieta Melisa Pron. Jeremias Gamboa vem a Porto Alegre representando o Peru, e Jorge Volpi, o México.

O pesquisador e admirador da música brasileira, Jean Paul Delfino, vem da França, mesmo país de Camille Lebon, Johanna Thomé de Souza e Florence Bonnier. Da Noruega, vem a premiada autora Maja Lunde; da Alemanha , Freya Schwachenwald e Ilhame Peker. Já Patrick Chamoiseau traz o nome da Martinica.

Do continente africano, vem Futhi Ntshingila, que conversa com os leitores brasileiros sobre o seu romance, Sem gentileza, no qual revela a história de um núcleo de mulheres fortes da África do Sul , que lutam e resistem para serem respeitadas numa sociedade machista e com sérias falhas sociais.

Os espanhóis também se farão presentes. Juan Gómes Bárcena, Manel Fontdevilla e Antonio Iturbe vêm à Feira para falar de suas obras e experiências. A vencedora do prêmio Casa de las Américas ( Cartas para minha mãe e Cachorro velho), Teresa Cárdenas, chega de Cuba para contar como recria o mundo revisando os mitos africanos.

E a pluralidade de vozes não para por aqui, pois, além de Giacomo D’Alisa, da Itália , o escritor angolano Valter Hugo Mãe e os portugueses E. M. de Melo e Castro e David Machado registram sua passagem pela Feira do Livro. De Israel, destaca-se o nome de David Grossman, que participa da programação em comemoração aos 10 anos do Fronteiras do Pensamento.

Como região homenageada da 62ª Feira do Livro, Açores traz a Porto Alegre um grupo renomado de escritores que apresentará a literatura açoriana: Joel Neto, Jorge Forjaz, Madalena San-Bento, Eduíno de Jesus, Vasco Pereira da Costa, Paula Sousa de Lima, Urbano Bettencourt, Vasco Pereira da Costa, Nuno Costa Santos e Francisco Cota Fagundes.

A 62ª Feira do Livro de Porto Alegre ocorre de 28 de outubro a 15 de novembro e é uma realização da Câmara Rio-Grandense do Livro em parceria com Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura. Patrocinadores máster: Braskem, Celulose Riograndense, Grupo Zaffari e BNDES. Patrocínio da Área Infantil e Juvenil: Petrobras. Banco Oficial da Feira: Banrisul, Seja Vero. Apoio Especial: Prefeitura de Porto Alegre. Financiamento: Pró-cultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

