Feira Volta ao Mundo reúne artesanato de onze países no Praia de Belas

Pelo terceiro ano consecutivo no Praia de Belas Shopping, o evento Volta ao Mundo reúne onze países, como Rússia, Tunísia, Peru, Indonésia, Túrquia, Quênia, India, Paquistão, Ucrânia, Bolívia e Brasil, para a exposição de artesanatos de alto padrão e vários objetos típicos de suas culturas. A feira ocorre até 31 de julho na Praça das Artes, 1º piso do shopping, e pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 14h às 20h, com entrada gratuita.

Os artigos, com valores entre R$ 5 e R$ 12 mil, em sua maioria foram produzidos por famílias e comunidades que têm no artesanato uma fonte de renda, podendo ser adquiridos por preços mais em conta por se tratar de venda direta. São peças de decoração como tapetes, lustres e luminárias; quadros, toalhas e colchas; acessórios femininos como bijuterias e semi-joias, bolsas, sapatilhas, sandálias; utilitários para o lar, como pratos, copos, talhares e travessas.

O evento é uma oportunidade para conhecer um pouco dos costumes de cada país. Além do contato com os expositores, é possível fazer a leitura dos painéis que contornam a feira – eles contam um pouco da história e da região de onde vêm as peças expostas. O objetivo é valorizar o trabalho artesanal e estimular o interesse dos visitantes em relação à cultura dos países presentes.

Entre as peças que podem ser encontradas, joias com as esmeraldas brasileiras, artesanato com valores acessíveis vindos do Quênia, lã de Ihama e Alpaca são a matérias-primas dos casacos, luvas e tocas vindo do Peru, ouro e prata predominam o artesanato da Turquia, semi-joias à base de fio de latão que não oxida e nem dá alergia são os destaques da Bolívia.

Outros destaques são os tapetes indianos dupla face em seda, além de pashminas das mais variadas cores. O artesanato paquistanês todo feito à mão com o preciosismo nos detalhes, apresenta porcelanas pintadas à mão com o envolvimento de oito pessoas no processo, além dos abajures em mosaico.

Para quem gosta de bolsas, no estande do Brasil há uma variedade em couro de cabra, roupas em 100% algodão e as mais variadas caixas organizadoras para maquiagem, chá, porta – relógio, joias e costura e vestuários confeccionados em 100% algodão.

As peças em pedraria expostas no estande da Indonésia são com pérolas criadas em cativeiro de água doce. A alimentação das ostras interfere diretamente na cor, ou seja, os criadores administram a alimentação conforme a cor que querem obter, com isso conseguem pérolas com mesclas de cores.

O país sede da Copa do Mundo, a Rússia, não poderia ficar de fora. O destaque são as simpáticas Matrioscas – brinquedo tradicional constituído de uma série de bonecas feitas geralmente de madeira, colocadas umas dentro das outras, da maior até a menor, com até dez membros no conjunto.

Deixe seu comentário: